Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман призвал прокуроров жестко пресекать действия участников и организаторов незаконных митингов во время подготовки к единому дню голосования. С таким заявлением он выступил на коллегии ведомства по результатам работы в первом полугодии 2019 года, передает во вторник ТАСС.

Буксман напомнил о последних событиях в Москве, имея в виду прошедший в субботу несанкционированный митинг. Он добавил, что ведомство должно усилить надзор во время подготовки к единому дню голосования.

«Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», — призвал он.

В субботу 27 июля в центре Москвы был организован несанкционированный митинг. Оппозиционеры, не допущенные до выборов в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков призвали россиян оказать им «поддержку» из-за их недопуска. При этом поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества липовых подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 правонарушителей, устроивших дебош и провокации, в том числе и самих организаторов.

Власти Москвы неоднократно предупреждали россиян, что полиция сделает все возможное для безопасности граждан и сохранения общественного порядка. Так, глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов заранее предупредил, что организаторов незаконных митингов ждут аресты и штрафы.