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12:12   30 Июля 2019
Россия

Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

Замгенпрокурора призвал жестко пресекать действия участников незаконных акций

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман призвал прокуроров жестко пресекать действия участников и организаторов незаконных митингов во время подготовки к единому дню голосования. С таким заявлением он выступил на коллегии ведомства по результатам работы в первом полугодии 2019 года, передает во вторник ТАСС. 

Буксман напомнил о последних событиях в Москве, имея в виду прошедший в субботу несанкционированный митинг. Он добавил, что ведомство должно усилить надзор во время подготовки к единому дню голосования. 

«Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», — призвал он. 

В субботу 27 июля в центре Москвы был организован несанкционированный митинг. Оппозиционеры, не допущенные до выборов в Мосгордуму, в том числе Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков призвали россиян оказать им «поддержку» из-за их недопуска. При этом поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества липовых подписей. В ходе незаконной акции полиция задержала более 1000 правонарушителей, устроивших дебош и провокации, в том числе и самих организаторов.

Власти Москвы неоднократно предупреждали россиян, что полиция сделает все возможное для безопасности граждан и сохранения общественного порядка. Так, глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов заранее предупредил, что организаторов незаконных митингов ждут аресты и штрафы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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