Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Украинские СМИ, ссылаясь на экспертов, утверждают, что через десять лет пенсионеры в стране не смогут получить законную пенсию. На Украине назревает пенсионный коллапс, пишет «Царьград».

«Новости Украины и мира» пишут, что для того, чтобы в будущем иметь нормальную пенсию, зарплата граждан должна быть в десять раз выше средней. Если сейчас зарплаты украинцев варьируются от 8,5 тысячи гривен (337 долларов) до десяти тысяч гривен, то для получения нормальной пенсии им необходимо получать не менее 64 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов). В таком случае пенсия составляла бы около 14 тысяч гривен (554 доллара).

Однако в современных реалиях этого добиться практически невозможно, пишет портал. Согласно последней статистике, средняя зарплата украинцев не превышает 400 долларов в месяц.

По мнению экспертов, через десять лет большая часть украинцев пенсионного возраста не сможет получать свои законные выплаты, поскольку ситуация со страховым стажем и теневым рынком трудоустройства оставляет желать лучшего.