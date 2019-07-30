Права более 300 тысяч граждан восстановила прокуратура за полгода

Прокуроры восстановили права 300 тысяч россиян в трудовой сфере, а также защитили льготы около 15 тысяч пенсионеров, инвалидов и детей-сирот. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства по итогам работы за первое полугодие.

«За первые шесть месяцев текущего года принятыми мерами восстановлены права 300 тысяч граждан в трудовой сфере, почти 10 тысяч пенсионеров и инвалидов в области льготного обеспечения лекарствами, получения медицинских услуг, оплаты проезда», — цитирует генпрокурора ТАСС.

Чайка особенно отметил прокурорский надзор в экономической отрасли, в частности позитивные результаты работы по защите бизнеса и противодействию коррупции. Также особое внимание ведомство уделило призывам в интернете к экстремизму и массовым беспорядкам, кроме того интересовали Генпрокуратуру нарушения при авиаперевозках.

«Несмотря на внушительный объем проделанной работы, не все удалось решить», — заключил Чайка.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору найти решение проблемы необоснованного ареста бизнесменов и проанализировать правоприменительную практику в этой области.