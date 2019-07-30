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 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

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11:48   30 Июля 2019
Политика

Права более 300 тысяч граждан восстановила прокуратура за полгода

Права более 300 тысяч граждан восстановила прокуратура за полгода

Прокуроры восстановили права 300 тысяч россиян в трудовой сфере, а также защитили льготы около 15 тысяч пенсионеров, инвалидов и детей-сирот. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии ведомства по итогам работы за первое полугодие.

«За первые шесть месяцев текущего года принятыми мерами восстановлены права 300 тысяч граждан в трудовой сфере, почти 10 тысяч пенсионеров и инвалидов в области льготного обеспечения лекарствами, получения медицинских услуг, оплаты проезда», — цитирует генпрокурора ТАСС.

Чайка особенно отметил прокурорский надзор в экономической отрасли, в частности позитивные результаты работы по защите бизнеса и противодействию коррупции. Также особое внимание ведомство уделило призывам в интернете к экстремизму и массовым беспорядкам, кроме того интересовали Генпрокуратуру нарушения при авиаперевозках.

«Несмотря на внушительный объем проделанной работы, не все удалось решить», — заключил Чайка.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору найти решение проблемы необоснованного ареста бизнесменов и проанализировать правоприменительную практику в этой области.

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Автор: Тимофей Булочкин
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