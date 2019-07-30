Режим ЧС ввели в районе Челябинской области в связи с засухой

Представитель администрации Карталинского района Челябинской области во вторник, 30 июля, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации и особого противопожарного режима в связи с засухой. По его словам, на территории района ввели режим ЧС природного характера — почвенная засуха. Неблагоприятные погодные условия в июне и отсутствие осадков в июле отрицательно сказались на сельскохозяйственной отрасли района.

«Привели к угнетению и необратимым повреждениям сельхозкультур», — объяснили в администрации.

Районы власти создали рабочую группу, чтобы обследовать сельскохозяйственные культуры и составить акты на списание посевов или перевода их в кормовую группу. Также в Карталинском районе ввели особый противопожарный режим — ограничили посещение лесов, въезд в них на машинах, запретили разжигать костры.