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Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

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11:45   30 Июля 2019
Весь мир

Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате при написании песни Dark Horse

Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате при написании песни Dark Horse

Американская певица Кэти Перри признана виновной в нарушении авторских прав. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise рэпера Flame. Об этом сообщает журнал Billboard.

Песню Joyful Noise артист записал в 2008 году вместе с другим исполнителем — Lecrae. Музыкальное видео на трек Dark Horse Кэти Перри, в записи которого участвовал рэпер Juicy J, появилось на Youtube в 2013 году.  Он также признан виновным вместе с продюсерами и соавторами Перри.

По данным издания, теперь суд должен определиться с мерой пресечения для плагиаторов. Flame обвинил певицу в нарушении авторских прав  в 2014 году. Певица не признавала вину, утверждая, что никогда не слышала его композицию.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #авторские права #кэтти перри

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