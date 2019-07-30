Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате при написании песни Dark Horse

Американская певица Кэти Перри признана виновной в нарушении авторских прав. Суд постановил, что в ее песне Dark Horse используется бит из композиции Joyful Noise рэпера Flame. Об этом сообщает журнал Billboard.

Песню Joyful Noise артист записал в 2008 году вместе с другим исполнителем — Lecrae. Музыкальное видео на трек Dark Horse Кэти Перри, в записи которого участвовал рэпер Juicy J, появилось на Youtube в 2013 году. Он также признан виновным вместе с продюсерами и соавторами Перри.

По данным издания, теперь суд должен определиться с мерой пресечения для плагиаторов. Flame обвинил певицу в нарушении авторских прав в 2014 году. Певица не признавала вину, утверждая, что никогда не слышала его композицию.