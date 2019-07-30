Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел
Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

 Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов
Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

Замглавы МЧС приехал в Красноярский край координировать тушение пожаров

 Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов

Задержанным на митинге в Москве провокаторам выписали более тысячи штрафов
Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

Эксперты считают, что через десять лет украинцам перестанут платить пенсии

 Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел
Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

Уголовное дело завели в ФРГ на гражданина Эритреи, столкнувшего мать и сына под поезд

 Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов

Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов
11:41   30 Июля 2019
Россия

Российские банки взяли курс на всепрощение

Российские банки взяли курс на всепрощение

Банки в России стали чаще прощать гражданам небольшие спорные суммы, в том числе те, которые были удержаны по вине самих клиентов, например, из-за невнимательности, пишет во вторник «Коммерсантъ». 

Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически. Время разбирательства и расходы на него будут сокращены до минимума, передает издание. Помимо этого, некоторые банки заявили о готовности прощать клиентам некрупные суммы денег. 

Райффайзенбанк, банк «Русский стандарт» и Тинькофф-банк уже перешли на подобную схему. В Росбанке и МКБ также планируют внедрять новую практику. Выяснилось, что простить маленький долг бывает экономически выгоднее, чем вести по нему разбирательство.

Причиной перехода на такой подход называют рост лояльности банков к клиентам. Кроме этого, расходы на разбирательство часто превышают сумму, которую кредитные организации могли бы просто вернуть. По словам старшего вице-президента банка «ФК Открытие» Натальи Смирновой, на одну претензию банк тратит примерно 700–800 рублей. 

В Цб подобную систему одобряют, ведь она поможет сэкономить деньги и нервы обеим сторонам. Однако «Коммерсантъ» отмечает, что далеко не все кредитные организации готовы перейти к «тотальному прощению». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #банки #общество #долги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...