Российские банки взяли курс на всепрощение

Банки в России стали чаще прощать гражданам небольшие спорные суммы, в том числе те, которые были удержаны по вине самих клиентов, например, из-за невнимательности, пишет во вторник «Коммерсантъ».

Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически. Время разбирательства и расходы на него будут сокращены до минимума, передает издание. Помимо этого, некоторые банки заявили о готовности прощать клиентам некрупные суммы денег.

Райффайзенбанк, банк «Русский стандарт» и Тинькофф-банк уже перешли на подобную схему. В Росбанке и МКБ также планируют внедрять новую практику. Выяснилось, что простить маленький долг бывает экономически выгоднее, чем вести по нему разбирательство.

Причиной перехода на такой подход называют рост лояльности банков к клиентам. Кроме этого, расходы на разбирательство часто превышают сумму, которую кредитные организации могли бы просто вернуть. По словам старшего вице-президента банка «ФК Открытие» Натальи Смирновой, на одну претензию банк тратит примерно 700–800 рублей.

В Цб подобную систему одобряют, ведь она поможет сэкономить деньги и нервы обеим сторонам. Однако «Коммерсантъ» отмечает, что далеко не все кредитные организации готовы перейти к «тотальному прощению».