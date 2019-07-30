Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Вашингтон и Сеул договорились справедливо разделить расходы на оборону и содержание американского контингента на Корейском полуострове. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на источник.

Договоренности достигли во время переговоров 23-24 июля. Конкретная сумма будет определена по итогам двусторонних переговоров, которые должны состояться в ближайшие месяцы.

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва подтвердила эту информацию.

Напомним, в апреле парламент Южной Кореи ратифицировал соглашение, которое повышает расходы на содержание американских военных, находящихся в стране, на 8,2 процента. Таким образом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тысячи американских военнослужащих в стране около 915 миллионов долларов.