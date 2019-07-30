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11:33   30 Июля 2019
Весь мир

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Вашингтон и Сеул договорились справедливо разделить расходы  на оборону и содержание американского контингента на Корейском полуострове. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на источник.

Договоренности достигли во время переговоров 23-24 июля. Конкретная сумма будет определена по итогам двусторонних переговоров, которые должны состояться в ближайшие месяцы. 

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва подтвердила эту информацию.

Напомним, в апреле парламент Южной Кореи ратифицировал соглашение, которое повышает расходы на содержание американских военных, находящихся в стране, на 8,2 процента. Таким образом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тысячи американских военнослужащих в стране около 915 миллионов долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сеул #армия #военные

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