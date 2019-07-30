США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно

С 18 по 29 июля на Аляске проводились финальные испытания американо-израильского противоракетного комплекса Хец-3 («Стрела-3»), которые по заверениям израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху окончились грандиозным успехом.

Конечно, израильского политика в канун важнейших для него парламентских выборов понять несложно – успех «Хец-3» добавит ему несколько лишних очков в предвыборной гонке. Но что обозначают данные испытания с военной точки зрения и насколько они опасны для главных военно-политических оппонентов США Китая и России?

«Технические» нестыковки

Этот комплекс начал разрабатываться еще в 2000-х, как последний пятый элемент израильской эшелонированной системы противоракетной обороны. Именно ракета «Хец-3» должна была перехватывать все возможные и перспективные баллистические ракеты Ирана или другого вероятного противника Тель-Авива.

Уже в 2011 году Тель-Авив заявил о первых успешных испытаниях новой системы, которая в 2017 году была принята на вооружение сил ПВО Израиля. Да-да, именно принята на вооружение, хотя комплекс ее испытаний на тот момент был еще не окончен. Тогда так было нужно… по политическим мотивам.

Вообще с чисто экономической точки зрения создание Израилем подобной системы вооружений выглядит как-то странно. Ввалить кучу денег в очень дорогую систему, которая будет воссоздана в единичном экземпляре? Не проще ли купить готовую американскую? Но видимо, израильские коллеги не понаслышке знали о проблемах американских «партнеров», а потому решили перестраховаться (ведь тут речь уже шла не об удачном бизнесе, а о собственной безопасности). И не ошиблись. В конечном итоге американцы сами попросили о помощи…

Ведь их хваленые аналоги «Хеца», комплексы ПРО THAAD, судя по просачивающимся в прессу результатам испытаний, были далеко не такими безупречными, как это выглядело на рекламных проспектах Пентагона.

Кстати, очень интересный «технический» момент. Штатный радар комплекса, РЛС Super Green Pine не способен точно наводить ракеты на цели, летящие со скоростью свыше 3 км/с. Между тем «Хец-3» заявлен комплексом для борьбы с целями, летящими со скоростями до 4,5-5 км/с (БРСД с дальностью до 5 000 км). И это обозначает, что все возможности системы не могли быть раскрыты без помощи американцев. Собственно, американское участие в проекте в первую очередь обусловлено наличием у них очень хорошего радара AN/TPY-2 (разработанным для системы ПРО THAAD), который позволил израильской ракете показать все на что она способна. И именно возможности их совместной работы испытывали на просторах Аляски американские и израильские специалисты.

А теперь давайте посмотрим на результаты этих тестов.

«Хец-3» на Аляске

Вот кадры, которые уже облетели весь мир. На них мы видим перехват израильским комплексом … нет не баллистической цели, двигающейся со скоростью 4-5 км/с, а аэробалической израильской ракеты «ROCKS», разработки компании Rafael ADS. То, что это не баллистический блок видно по отчетливому тепловому засвету, работающего двигателя, и кратно меньшему «засвету» блока противоракеты.

А на полной версии видно, что цель перед поражением пыталась маневрировать, но все равно была поражена, что и вызвало дикий восторг в ЦУПе.

Что еще можно вытащить из видео. Скорость противоракеты в разы выше скорости цели, что уже наводит на некоторые размышления… В некоторых источниках израильскую ракету «ROCKS» называют гиперзвуковой и аналогом российского «Кинжала», но по следу на радаре испытаний «Хец-3» этого не скажешь. Да и нельзя на американский легкий истребитель F-16 прицепить сразу четыре «Кинжала», который еле-еле втиснули в габариты МиГ-31.

А где же «кадры» перехвата баллистической цели? Почему в рекламном ролике их нет? Да, они не столько эффектно выглядят на экране, но все же было бы неплохо и их вставить, для наглядности. Ведь в СМИ сообщили, что такие перехваты тоже проводились и были успешными.

Между тем, перехват именно аэробалической цели, двигающейся с гораздо большей, чем обычные цели скоростью, для ПРО Израиля и США событие крайне примечательное. И это действительно успех. Пусть и не такой всеобщий, как об этом сегодня пишет израильская и американская пресса.

В общем вопросов с эффективностью «Хеца» осталось очень много и скорее всего ответов на них мы пока не получим. Между тем, все это шоу было создано не просто так.

«Хец-3» как ответ на «русский вызов»

Обратите внимание с каким треском проваливаются в последние годы продажи по миру американских противоракетных комплексов. Хваленые «Пэтриоты» уже давно никто не хочет покупать в виду их бесполезности против новейших ракетных систем, а новейшие THAADы уж больно кусаются ценой. Да и реальные возможности комплекса явно не соответствуют заявленным параметрам (по крайней мере пока они не показали нужных успехов в противостоянии с ракетами средней дальности, для борьбы с которыми собственно и создавались).

Между тем Россия удачно вышла на международные рынки со своим С-400, за которым уже выстроилась настоящая очередь. Российский комплекс пусть и не имеет таких выдающихся теоретических технических характеристик, как американский THAAD, но он уже доказал свою эффективность в деле и стоит в разы дешевле конкурентов. И с этим, на фоне недавней покупки комплекса Турцией надо было что-то делать. И как раз «оглушительный успех» «Хеца» на Аляске должен был исправить ситуацию.

Посмотрите еще раз на радость людей в ЦУПе. Это радость неподдельная и она подкупает. Интересно, подкупит ли она потенциальных покупателей американо-израильской системы? Поживем увидим.

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