Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов во вторник, 30 июля, сообщил, что место заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам станет вакантным после того, как Анатолий Карпов перейдет работать в комитет по делам национальностей.

Депутат ГД Наталья Поклонская после перехода в комитет нижней палаты по международным делам может занять там пост зампредседателя. По словам Неверова, действующий заместитель председателя Карпов хочет работать в составе комитета по делам национальностей.

«Наша фракция поддержит это решение», — добавил руководитель «Единой России» в ГД.

Неверов отметил, что вопрос перехода Анатолия Карпова и назначение Натальи Поклонской рассмотрят в сентябре, когда начнутся пленарные заседания.