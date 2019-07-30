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11:23   30 Июля 2019
Россия

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов во вторник, 30 июля, сообщил, что место заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам станет вакантным после того, как Анатолий Карпов перейдет работать в комитет по делам национальностей.

Депутат ГД Наталья Поклонская после перехода в комитет нижней палаты по международным делам может занять там пост зампредседателя. По словам Неверова, действующий заместитель председателя Карпов хочет работать в составе комитета по делам национальностей.

«Наша фракция поддержит это решение», — добавил руководитель «Единой России» в ГД.

Неверов отметил, что вопрос перехода Анатолия Карпова и назначение Натальи Поклонской рассмотрят в сентябре, когда начнутся пленарные заседания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #поклонская #общество #гд

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