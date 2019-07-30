Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одно уголовное дело. По его словам, фактов нарушения закона экс-главой государства «не существует». Об этом он заявил в интевью «Украинской правде» во вторник, 30 июля.

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что ГБР расследует 11 дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных чиновников. Издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник 29 июля написало, что экс-лидер Украины отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал из страны в Турцию.

«Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда… », — заявил Порошенко.

При этом экс-лидер также заявил, что не собирается «прятаться» от правосудия. По его словам, попытки крыться и уехать из Украины стали бы большим подарком для президента РФ Владимира Путина.