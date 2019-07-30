Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко «бессовестно соврал», когда оправдал поражение своей партии на выборах противодействием полиции. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Ааваков на странице в Facebook.

Ранее Порошенко, оправдывая провал «Европейской солидарности» на выборах, заявил, что внутри страны работала полиция и «организованные группы».

Аваков заявил, что в ходе интервью «Украинской правде» Порошенко соврал, заявив, что против него «работала полиция».

«Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать — и поэтому он проигрывает», — заявил Аваков во вторник.

Министр уверен, что действия Порошенко привели к тому, что люди захотели поверить «любому честному человеку». Он подчеркнул, что позитивные события, происходившие на Украине во время его президентства, совершались не благодаря Порошенко, а вопреки.

«Можно только представить себе — чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги…», — написал он.

Аваков добавил, что у всех остается надежда только на президента Зеленского, которому остается только пожелать успеха.

На последних выборах в Верховную раду партия Порошенко набрала чуть более 8% голосов.