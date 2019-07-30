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11:11   30 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко «бессовестно соврал», когда оправдал поражение своей партии на выборах противодействием полиции. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Ааваков на странице в Facebook. 

Ранее Порошенко, оправдывая провал «Европейской солидарности» на выборах, заявил, что внутри страны работала полиция и «организованные группы». 

Аваков заявил, что в ходе интервью «Украинской правде» Порошенко соврал, заявив, что против него «работала полиция». 

«Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать — и поэтому он проигрывает», — заявил Аваков во вторник. 

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Министр уверен, что действия Порошенко привели к тому, что люди захотели поверить «любому честному человеку». Он подчеркнул, что позитивные события, происходившие на Украине во время его президентства, совершались не благодаря Порошенко, а вопреки. 

«Можно только представить себе — чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги…», — написал он. 

Аваков добавил, что у всех остается надежда только на президента Зеленского, которому остается только пожелать успеха.

На последних выборах в Верховную раду партия Порошенко набрала чуть более 8% голосов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #аваков

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