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12:35   30 Июля 2019
Россия

Ходорковский через «Досье» пытается снять с себя ответственность

Ходорковский через «Досье» пытается снять с себя ответственность

Власти Центральноафриканской Республики заявили о приостановлении расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — по версии следствия, их убили и ограбили местные бандиты. 

Россияне приехали в опасный регион Центральной Африки без охраны и переводчика с целью сделать репортаж по заданию «Центра управления расследованиями» олигарха Михаила Ходорковского — он отправил их в республику искать так называемую ЧВК «Вагнера». На территории ЦАР автомобиль россиян остановили бандиты и убили с целью ограбления.

СМИ Ходорковского пытаются «отбелить» его после убийства журналистов в ЦАР

При этом в стране действуют военные и гражданские инструкторы из России. Как выяснилось, ни в каких «частных военных компаниях» эти россияне не работают, а обучают войска ЦАР по официальному мандату ООН. Эксперты-африканисты и военные журналисты неоднократно заявляли, что поездка корреспондентов была организована плохо: вероятно, это и стало причиной трагедии.

СМИ Ходорковского пытаются «отбелить» его после убийства журналистов в ЦАР

Политолог Юрий Самонкин придерживается версии о намеренно спланированной провокации оппозиционного олигарха, о чем рассказал в интервью «ПолитРоссии».

«Естественно, Ходорковский не признает свою вину, поскольку ему это не выгодно. У него задача не только дискредитировать отечественную общественно-правовую систему, но и показать, что у нас якобы нет свободы слова, и что у нас якобы убирают неугодных журналистов»

Никаких показаний следствию Ходорковский не дал. Не прокомментировал он и результаты приостановленного расследования, заявив, что ему «глубоко плевать». Пытаясь снять с себя ответственность за плохо организованную командировку журналистов, олигарх публикует через собственные медиа фейки о трагедии и пытается подделать «доказательства». 

СМИ Ходорковского пытаются «отбелить» его после убийства журналистов в ЦАР

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Автор: Тимофей Булочкин
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