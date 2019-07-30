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11:09   30 Июля 2019
Россия

Почти 200 домов в Хабаровске оказались под угрозой затопления

Почти 200 домов в Хабаровске оказались под угрозой затопления

Подъем уровня воды в Амуре до шести метров может привести к подтоплению 180 домов и четырех тысяч дачных участков в Хабаровске. За сутки вода поднялась до 311 сантиметров.

Если ситуация не изменится, в воде окажутся дома в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Гидрологи считают, что к 8-10 августа уровень воды составит 580-630 сантиметров. При отметке пять метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачный и Кабельный.

Может оказаться размыта дорога к ТЭЦ-3, а также трассы в районе улиц Кемеровская и Приемная.

Через несколько дней в городе начнут открываться пункты временного размещения.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #общество #хабаровск #амур

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