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10:28   30 Июля 2019
Россия

Полиция объявила в международный розыск мужа певицы Жасмин

Полиция объявила в международный розыск мужа певицы Жасмин

Полиция объявила в международный розыск депутата Илана Шора — мужа певицы Жасмин. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики. 

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел», — сообщило ведомство на официальном сайте. 

Ранее на депутата Шора было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выездом из страны. Глава молдавского МВД Андрей Нэстасе обратился к украинским коллегам с просьбой о предоставлении данных о возможном въезде в страну Шора. В ведомстве предполагают, что депутат через Приднестровье попал на Украину. 

Илан Шор — супруг российской певицы Жасмин. Два года назад кишиневский суд приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы по факту хищения крупной суммы денег из банков Молдавии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #розыск #политика #общество #жасмин #илан шор

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