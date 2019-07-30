Полиция объявила в международный розыск мужа певицы Жасмин

Полиция объявила в международный розыск депутата Илана Шора — мужа певицы Жасмин. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Ранее на депутата Шора было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выездом из страны. Глава молдавского МВД Андрей Нэстасе обратился к украинским коллегам с просьбой о предоставлении данных о возможном въезде в страну Шора. В ведомстве предполагают, что депутат через Приднестровье попал на Украину.

Илан Шор — супруг российской певицы Жасмин. Два года назад кишиневский суд приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы по факту хищения крупной суммы денег из банков Молдавии.