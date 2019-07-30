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10:53   30 Июля 2019
Россия

Обиженный на прозвище «сисян» Навальный жиросжигателями довел себя до тюремной больницы

Обиженный на прозвище «сисян» Навальный жиросжигателями довел себя до тюремной больницы

Крем для похудения мог стать причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции Алексея Навального. Блогер сам портил здоровье в погоне за стройным телом. Об этом пишет Nation News.

жиросжигатели Навального

Навальный решил привести себя в форму из-за насмешек в сети. У блогера ранее был лишний вес, что привело к появлению заметной гинекомастии — это увеличение грудных желез. Пользователям это показалось смешным, и они даже дали прозвище Навальному — «сисян».

жиросжигатели Навального

Тогда-то блогер и занялся собой, а чтобы ускорить процесс, решил использовать термогеники (жиросжигатели). Одним из главных недостатков подобных препаратов является возможная аллергическая реакция. Эта «побочка» как раз наблюдалась у Навального.

Попав в ИВС за призывы участвовать в незаконном митинге, Навальный, очевидно, перестал пользоваться кремами. Из-за резкого смены режима приема препаратов, рациона питания и обстановки могли возникнуть проблемы со здоровьем, а также аллергия.

Врачи 64-й городской больницы, куда попал блогер, подтвердили именно аллергическую реакцию. При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что Навального «отравили» неизвестным веществом. Необоснованный диагноз был особенно выгоден в связи с прошедшими протестами и необходим для нагнетания обстановки в Москве.

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Автор: Виктория Разумовская
#спорт #навальный #общество #аллергия

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