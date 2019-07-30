Обиженный на прозвище «сисян» Навальный жиросжигателями довел себя до тюремной больницы

Крем для похудения мог стать причиной плохого самочувствия и острой аллергической реакции Алексея Навального. Блогер сам портил здоровье в погоне за стройным телом. Об этом пишет Nation News.

Навальный решил привести себя в форму из-за насмешек в сети. У блогера ранее был лишний вес, что привело к появлению заметной гинекомастии — это увеличение грудных желез. Пользователям это показалось смешным, и они даже дали прозвище Навальному — «сисян».

Тогда-то блогер и занялся собой, а чтобы ускорить процесс, решил использовать термогеники (жиросжигатели). Одним из главных недостатков подобных препаратов является возможная аллергическая реакция. Эта «побочка» как раз наблюдалась у Навального.

Попав в ИВС за призывы участвовать в незаконном митинге, Навальный, очевидно, перестал пользоваться кремами. Из-за резкого смены режима приема препаратов, рациона питания и обстановки могли возникнуть проблемы со здоровьем, а также аллергия.

Врачи 64-й городской больницы, куда попал блогер, подтвердили именно аллергическую реакцию. При этом оппозиция попыталась раздуть из этого шумиху, заявив, что Навального «отравили» неизвестным веществом. Необоснованный диагноз был особенно выгоден в связи с прошедшими протестами и необходим для нагнетания обстановки в Москве.