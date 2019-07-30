Россиянам разрешили заключать сделки без нотариуса

Новый порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием вступил в силу в РФ. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «ФКП Росреестра».

Речь идет о законе «О государственной регистрации недвижимости». Отныне для заключения договора купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки не требуется заверения нотариуса. Все долевые собственники смогут подписать его в простой письменной форме.

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко объяснила, как новые поправки упростят россиянам жизнь.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально»,— заявила она.

Она подчеркнула, что изменения особенно актуальны в том случае, когда совладельцы недвижимости — родственники.

Таким образом, отмена обязательного нотариального сбора снимает с граждан дополнительную финансовую нагрузку. Кроме этого, будет упрощен процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.

Ранее в законе было указано, что если несколько человек сразу обладают правами на объект, сделки с общим имуществом должны быть обязательно нотариально заверены.