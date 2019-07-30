Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские банки взяли курс на всепрощение

Российские банки взяли курс на всепрощение

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам
Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

 Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

 США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно

США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно
Российские банки взяли курс на всепрощение

Российские банки взяли курс на всепрощение

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам
Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

 Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

 США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно

США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно
10:15   30 Июля 2019
Россия

Россиянам разрешили заключать сделки без нотариуса

Россиянам разрешили заключать сделки без нотариуса

Новый порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием вступил в силу в РФ. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Речь идет о законе «О государственной регистрации недвижимости». Отныне для заключения договора купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки не требуется заверения нотариуса. Все долевые собственники смогут подписать его в простой письменной форме. 

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко объяснила, как новые поправки упростят россиянам жизнь. 

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально»,— заявила она.

Она подчеркнула, что изменения особенно актуальны в том случае, когда совладельцы недвижимости — родственники. 

Таким образом, отмена обязательного нотариального сбора снимает с граждан дополнительную финансовую нагрузку. Кроме этого, будет упрощен процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности. 

Ранее в законе было указано, что если несколько человек сразу обладают правами на объект, сделки с общим имуществом должны быть обязательно нотариально заверены. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #общество #сделка #нотариус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...