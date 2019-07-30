Яшин оказался информатором силовиков на митинге в Москве

Экс-кандидата на выборы в Мосгордуму Илью Яшина заподозрили в сотрудничестве с полицией: утверждается, что он работал осведомителем силовиков и информировал их о митинге 27 июля — фото документов предоставил анонимный источник из силовых структур. Об этом сообщает издание Русская Планета.

Исходя из информации на фотографиях, Яшин попал в разработку правоохранителей в марте 2018 года и под псевдонимом «Сигнал» сообщал полиции необходимую информацию о готовящихся митингах. В документе от 25 июля сказано, что экс-кандидат рассказал полиции значимые детали организованного лидерами либеральной оппозицией несанкционированного митинга, прошедшего в Москве в субботу 27 июля.

Сообщается, что после информирования правоохранителей о готовящемся митинге агент «Сигнал» начал получать звонки с угрозами. Опасаясь за свое здоровье и безопасность своей семьи он попросил полицию предоставить ему двух сотрудников для охраны. Утверждается, что с целью «легендирования» агента Яшина просили отправить под административный арест на 10 суток.

Ранее Генпрокуратура начала проверку в отношении из-за сообщений в СМИ о коррупционных связях депутата Красносельского муниципального округа Москвы Яшина с полицейскими.