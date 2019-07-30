Минобороны взяло на сопровождение ракету «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан»

Наземные средства Воздушно-космических сил (ВКС РФ) взяли на сопровождение Ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан». Ракета стартовала с космодрома Плесецк во вторник, 30 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Ткущий пуск ракеты «Союз-2» с Плесецка — третий в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту вывели четыре военных спутника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в мае объявил о запуске в 2019 году для военных двух модернизированных спутников связи «Меридиан-М». Кроме того, в текущем году завершиться формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» из четырех космических аппаратов.

Как отметил Шойгу, «это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи в РФ и за ее пределами, в том числе в арктической зоне». В 2006—2014 годах было запущено семь спутников «Меридиан». Герметичный контейнер первого аппарата пробил космический мусор, и он вышел из строя. Второй удалось вывести на нерасчетную орбиту, он работает по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Спутник «Меридиан» рассчитан на работу на орбите сроком в семь лет.