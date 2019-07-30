Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские банки взяли курс на всепрощение

Российские банки взяли курс на всепрощение

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам
Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

 Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

 США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно

США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно
Российские банки взяли курс на всепрощение

Российские банки взяли курс на всепрощение

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам

Поклонскую могут назначить зампредседателя комитета ГД по международным делам
Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

Порошенко утверждает, что против него не заводили уголовных дел

 Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Аваков заявил о бессовестной лжи Порошенко

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

Южная Корея и США готовы разделить расходы на содержание американских войск

 США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно

США попытались ответить на С-400 испытаниями «Хец-3» на Аляске, вышло неубедительно
10:19   30 Июля 2019
Россия

Минобороны взяло на сопровождение ракету «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан»

Минобороны взяло на сопровождение ракету «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан»

Наземные средства Воздушно-космических сил (ВКС РФ) взяли на сопровождение Ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан». Ракета стартовала с космодрома Плесецк во вторник, 30 июля. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Ткущий пуск ракеты «Союз-2» с Плесецка — третий  в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту вывели четыре военных спутника.

Минобороны взяло на сопровождение ракету «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в мае объявил о запуске в 2019 году для военных двух модернизированных спутников связи «Меридиан-М». Кроме того, в текущем году завершиться формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» из четырех космических аппаратов.

Как отметил Шойгу, «это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи в РФ и за ее пределами, в том числе в арктической зоне». В 2006—2014 годах было запущено семь спутников «Меридиан». Герметичный контейнер первого аппарата пробил космический мусор, и он вышел из строя. Второй удалось вывести на нерасчетную орбиту, он работает по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Спутник «Меридиан» рассчитан на работу на орбите сроком в семь лет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #шойгу #союз-2.1а

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...