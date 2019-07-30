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10:06   30 Июля 2019
Россия

Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безумием» мысль Киева создать всемирный русскоязычный телеканал. Своим мнением дипломат поделилась на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, все что происходит настолько безумно, что «история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней». 

Напомним, в мае экс-лидер Украины Петр Порошенко подписал закон о госязыке. Пришедший ему на смену президент Владимир Зеленский заявил, что намерен провести анализ этого закона на предмет соответствия конституции страны. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Закон подвергся резкой критике со стороны украинской оппозиции в России. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинцев буквально разделили на говорящих по-украински и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #украина #политика #русский язык

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