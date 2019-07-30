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12:24   30 Июля 2019
Россия

Боярский назвал законопроект о «значимых сайтах» перспективным

Боярский назвал законопроект о «значимых сайтах» перспективным

У законопроекта о «значимых сайтах» есть перспективы быть всесторонне изученным с учетом конструктивной критики гигантов рынка. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.  

 «Законопроект понятен, логика в его сути прослеживается. Но вы видите реакцию рынка, наших гигантов. Мы не можем закрыть глаза, не посоветовавшись с ними, автоматически приступать к рассмотрению. Такого не бывает. Тем более в VII созыве, который старается проводить качественную предварительную работу, прежде чем выносить документ на обсуждение всей палаты», — сказал Боярский. 

Он отметил, что к этому вопросу комитет вернется в сентябре. Хотя законопроект, который предложил член комитета Антон Горелкин, не входит в число приоритетных по развитию цифровой экономики, которые нужно было «принимать еще вчера».

26 июля Горелкин внес документ, который должен ограничить право иностранных граждан на владение «значимыми интернет-ресурсами». Парламентарий предложил взять за основу работающую схему с зарегистрированными СМИ, в которых иностранный гражданин может владеть не более 20% долей или акций.  

Документ в нынешнем виде раскритиковали в Mail.ru Group, подчеркнув, что компания готова участвовать в дальнейшем обсуждении. Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин подчеркнул, что хотя законопроект и связан с ранее определённой для зарегистрированных СМИ максимальной долей иностранного участия, требуется более тщательно изучить реализацию регулирования.  

 

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Автор: Мария Владимирова
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