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Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

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9:40   30 Июля 2019
Весь мир

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что существуют хорошие перспективы сотрудничества России и Таиланда в военной и военно-технической сферах. Речь об этом зашла 30 июля на переговорах с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем.

Стороны обсудили перспективы для укрепления контактов в военной сфере, а также взаимодействие в сфере безопасности между аппаратами Советов безопасности, по линии правоохранительных органов. Кроме того, обсуждалась борьба с терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью.

По словам Лаврова, Таиланд и Россия проведут инвентаризацию многочисленных двусторонних проектов соглашений для ускорения их подписания.

Также речь зашла о сотрудничестве по линии Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Лавров отметил, что ряд стран пытается «размыть» архитектуру сотрудничества и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #политика #таиланд

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