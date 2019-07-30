Река Ия в Приангарье может подняться на 450 сантиметров выше критической отметки

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна Иркутской области может преодолеть критическую отметку в 700 сантиметров. На этой территории идет вторая волна паводка.

Синоптики считают, что в конце июля повышение уровня воды продолжится и достигнет отметок 1050-1150 сантиметров. По данным на 12.00 (7.00 мск) уровень воды в Ие составил 1016 сантиметров, увеличившись за два часа на 26 сантиметров.

Из-за второй волны паводков в Тулуне перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе моста через реку, приостановлена работа котельных. Эвакуированы местные жители. Во время первой волны паводка уровень воды в Ие превысил 13 метров. Из-за этого в Тулуне затопило 887 жилых домов и было эвакуировано более 800 человек.

Напомним, тогда жертвами паводка стали 25 человек. Семеро считаются пропавшими без вести.