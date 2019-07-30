Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

 Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в ЦАР по вине Ходорковского, покажут в Москве

Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в ЦАР по вине Ходорковского, покажут в Москве
Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

 Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания

Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания
Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный телеканал безумием

 Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в ЦАР по вине Ходорковского, покажут в Москве

Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в ЦАР по вине Ходорковского, покажут в Москве
Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

Лавров оценил перспективы военно-технического сотрудничества с Таиландом

 Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания

Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания
9:17   30 Июля 2019
Россия

Река Ия в Приангарье может подняться на 450 сантиметров выше критической отметки

Река Ия в Приангарье может подняться на 450 сантиметров выше критической отметки

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна Иркутской области может преодолеть критическую отметку в 700 сантиметров. На этой территории идет вторая волна паводка.

Синоптики считают, что в конце июля повышение уровня воды продолжится и достигнет отметок 1050-1150 сантиметров. По данным на 12.00 (7.00 мск) уровень воды в Ие составил 1016 сантиметров, увеличившись за два часа на 26 сантиметров.

Из-за второй волны паводков в Тулуне перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе моста через реку, приостановлена работа котельных. Эвакуированы местные жители. Во время первой волны паводка уровень воды в Ие превысил 13 метров. Из-за этого в Тулуне затопило 887 жилых домов и было эвакуировано более 800 человек.

Напомним, тогда жертвами паводка стали 25 человек. Семеро считаются пропавшими без вести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#паводок #общество #иркутская область #наводнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...