Кабмин утвердил список потенциально опасных пород собак

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. Об этом говорится на сайте правительства.

Таким образом, список включает в себя следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

При составлении списка учитывались предложения Союза общественных кинологических организаций. Изначально в него входили 69 пород.

Кроме того, со следующего года в силу вступает закон, который запрещает выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, кроме тех случаев, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. На входе на территорию должна стоять предупреждающая табличка.