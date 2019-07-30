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8:48   30 Июля 2019
Россия

Кабмин утвердил список потенциально опасных пород собак

Кабмин утвердил список потенциально опасных пород собак

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. Об этом говорится на сайте правительства.

Таким образом, список включает в себя следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

При составлении списка учитывались предложения Союза общественных кинологических организаций. Изначально в него входили 69 пород.

Кроме того, со следующего года в силу вступает закон, который запрещает выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, кроме тех случаев, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. На входе на территорию должна стоять предупреждающая табличка.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #правительство #общество #собаки

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