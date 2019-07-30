Один из организаторов теракта 11 сентября готов дать показания

Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед заявил, что готов дать показания в суде на стороне людей и организаций, которые подали иски против Саудовской Аравии. Сделает он это, если власти США не будут требовать его смертной казни.

Около 800 родственников жертв трагедии подали коллективный иск против Саудовской Аравии, которую они обвиняют в финансировании и поддержке террористической группировки «Аль-Каида»*. Таким образом они хотят получить компенсацию от правительства королевства.

Кроме того, около 20 американских страховых компаний подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму 4,2 миллиарда долларов.

Мохаммед находится сейчас находится в американской тюрьме Гуантанамо и не готов дать показания «в данный момент», однако «в случае отсутствия потенциального смертного приговора, станет возможно более широкое сотрудничество».

Напомним, большинство террористов, совершивших теракт 11 сентября, были гражданами именно Саудовской Аравии. Жертвами той трагедии стали три тысячи человек.

*Террористическая организация, запрещена в РФ