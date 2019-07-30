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Лесные пожары в Красноярском крае охватили территорию в миллион гектаров

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7:16   30 Июля 2019
Россия

Лесные пожары в Красноярском крае охватили территорию в миллион гектаров

Лесные пожары в Красноярском крае охватили территорию в миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае в течение суток увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и составила более миллиона гектаров, передает Лесопожарный центр в Красноярске.

По информации центра, на территории региона в настоящее время полыхает 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, причем 80 из них — в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.

Очаги возгораний расположены в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.

Уточняется, что в ликвидации пожаров задействованы 494 человека и 13 единиц техники.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #красноярский край #лесные пожары

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