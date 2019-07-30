Лесные пожары в Красноярском крае охватили территорию в миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае в течение суток увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и составила более миллиона гектаров, передает Лесопожарный центр в Красноярске.

По информации центра, на территории региона в настоящее время полыхает 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, причем 80 из них — в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.

Очаги возгораний расположены в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.

Уточняется, что в ликвидации пожаров задействованы 494 человека и 13 единиц техники.