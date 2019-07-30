Пушков ответил на слова Помпео о вмешательствах РФ в американские выборы

Член Совфеда РФ Алексей Пушков среагировал в Twitter на слова госсекретаря США Майка Помпео, что Россия на протяжении десяти лет вмешивалась в американские выборы.

Главе Госдепартамента задали вопрос в ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне, сомневается ли он, что Москва вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

«Нет. И в те, которые были до того, и до того, и еще до того. И в выборы 2018 года», — ответил он.

Пушков заявил, что Помпео, по всей видимости, живет в «зазеркалье», раз говорит такие вещи. Сенатор подчеркнул, что поддержка какого-либо из предыдущих кандидатов в американские лидеры была бы для России абсолютно невыгодной.

«По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 г.! Он только не пояснил, на чьей стороне — Обамы или Маккейна с Ромни? Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland», — заявил Пушков.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер вел следствие по делу о «российском вмешательстве» в выборы два года и не смог найти никаких признаков «сговора» Дональда Трампа с Кремлем.