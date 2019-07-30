Два беженца из Сомали арестованы в США по обвинению в поддержке ИГ*

Двое сомалийских беженцев обвиняются в США в поддержке «Исламского государства»*, сообщается в пресс-релизе американского Минюста.

Граждан Сомали Ахмеда Махада Мохамеда и Абди Йемани Хусейна арестовали 26 июля во время регистрации на рейс в городе Тусон в штате Аризона за вступление в сговор для поддержки террористической группировки.

Агент ФБР под прикрытием, выдававший себя за сторонника ИГ*, вступил в контакт с обвиняемыми.

«Их общение показало, что обвиняемые хотели уехать за рубеж, чтобы воевать на стороне ИГ*, или же, если им не удастся уехать, осуществить теракт в США», — отмечает Минюст США.

В результате сомалийцы приобрели авиабилеты в Египет с целью потом отправиться на полуостров Синай и примкнуть к местному отделению ИГ*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.