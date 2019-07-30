Малькевич призвал мировое сообщество помочь с освобождением граждан РФ в Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выступил на форсайт-сессии «Африка 2040: образ будущего» 29 июля в Берлине с призывом к мировой общественности надавить на Ливию для освобождения задержанных там россиян, пишет Федеральное агентство новостей.

Напомним, в мае 2019 года Правительство нацсогласия Ливии задержало двоих социологов ФЗНЦ, изучавших культурную, гуманитарную и политическую ситуацию в стране. Они, в частности, встречались с местными старейшинами и фокус-группой, а также взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

«Тема не оставила никого равнодушным: так что в вопросе «давления во имя освобождения» мы теперь вправе рассчитывать на поддержку европейских африканских и общественных организаций, и органов власти», — рассказал Малькевич в своем Telegram-канале «Media Малькевич».

Малькевич сообщил Федеральному агентству новостей, что в сессии участвовало множество дипломатов, журналистов, высокопоставленных чиновников со всего мира, которые сообщат о ситуации руководству своих стран. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время власти европейских и африканских государств надавят на Ливию.

«В этом плане мероприятие прошло очень позитивно», — отметил глава ФЗНЦ.

Малькевич добавил, что в ходе сессии представил социологическое исследование Фонда по Ливии, которое встретили очень позитивно. Прозвучали также предложения отныне устраивать на европейских площадках круглые столы ФЗНЦ, в частности, африканский дискуссионный клуб.