Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье

Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за попадания опасных веществ в результате нового паводка в Приангарье, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.

Эксперт заявил, что наиболее опасен для озера Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который не работает с 2013 года, но отходы производства по-прежнему находятся в огромных ямах на южном побережье Байкала. Преимущественно это зола, а также вещество шлам-лигнин, возникающее в ходе производства целлюлозы. Приблизительно там хранится 5 миллионов тонн отходов.

Увеличение объема осадков вызовет рост уровня поверхностных вод, что может привести к проникновению отходов в воды Байкала.

Федотов объяснил, что в результате произойдет чрезмерное хлорирование воды в озере, из-за чего вымрет весь зоопланктон, и как следствие разрушится вся пищевая цепочка экосистемы Байкала. Он добавил, что эти отходы могут использоваться как топливо, но на данный момент до этого ни у кого «не дошли руки».