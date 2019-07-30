Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

Американские сенаторы не смогли в понедельник преодолеть вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на три принятые ранее Конгрессом резолюции, чтобы не допустить заключения контрактов на продажу американского оружия арабским государствам без их утверждения законодателями.

Противникам решения Трампа, находящимся в меньшинстве в верхней палате Конгресса демократам не удалось собрать необходимые две трети голосов (67).

Президент США считает, что данные резолюции «ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям» Штатов с их союзниками и партнерами.