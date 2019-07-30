Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье

Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье

 Суд начал процедуру банкротства холдинга, выпускающего «Русский репортер» и «Эксперт»

Суд начал процедуру банкротства холдинга, выпускающего «Русский репортер» и «Эксперт»
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

 Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве

Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье

Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье

 Суд начал процедуру банкротства холдинга, выпускающего «Русский репортер» и «Эксперт»

Суд начал процедуру банкротства холдинга, выпускающего «Русский репортер» и «Эксперт»
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

 Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве

Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
2:59   30 Июля 2019
Весь мир

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

Сенат США не смог отменить решение Трампа по продаже оружия арабским странам

Американские сенаторы не смогли в понедельник преодолеть вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на три принятые ранее Конгрессом резолюции, чтобы не допустить заключения контрактов на продажу американского оружия арабским государствам без их утверждения законодателями.

Противникам решения Трампа, находящимся в меньшинстве в верхней палате Конгресса демократам не удалось собрать необходимые две трети голосов (67).

Президент США считает, что данные резолюции «ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям» Штатов с их союзниками и партнерами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...