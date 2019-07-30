Суд начал процедуру банкротства холдинга, выпускающего «Русский репортер» и «Эксперт»

Московский арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Группа «Эксперт» по иску Транскапиталбанка о задолженностях на сумму 54,9 миллиона рублей, сообщается в определении суда от 26 июля.

Долг образовался из-за незакрытого кредита, выданного банком в 2013 году. Также суд постановил назначить временного управляющего медиахолдингом. Очередное заседание по процедуре банкротства пройдет 16 января 2020 года.

Напомним, медиахолдинг «Эксперт» был образован в 2006 году, выпускает журналы «Эксперт» и «Русский репортер».