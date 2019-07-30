Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве

Форин-офис необъективно оценил ситуацию с незаконным митингом, прошедшим в выходные в Москве, считает российское посольство в Лондоне.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании в воскресенье заявило об обеспокоенности «задержанием с применением силы тысячи протестующих на митинге в Москве», призвав власти РФ соблюдать международное соглашение по правам человека. Однако британские дипломаты никогда не критиковали действия полиции, применявшей слезоточивый газ и водометы против «желтых жилетов» во Франции или участников антииммигрантских маршей в ФРГ.

Сотрудники посольства РФ в Великобритании считают, что Форин-офис «не пытался объективно оценить ситуацию» с митингом в российской столице.