Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
Форин-офис необъективно оценил ситуацию с незаконным митингом, прошедшим в выходные в Москве, считает российское посольство в Лондоне.
Внешнеполитическое ведомство Великобритании в воскресенье заявило об обеспокоенности «задержанием с применением силы тысячи протестующих на митинге в Москве», призвав власти РФ соблюдать международное соглашение по правам человека. Однако британские дипломаты никогда не критиковали действия полиции, применявшей слезоточивый газ и водометы против «желтых жилетов» во Франции или участников антииммигрантских маршей в ФРГ.
Сотрудники посольства РФ в Великобритании считают, что Форин-офис «не пытался объективно оценить ситуацию» с митингом в российской столице.
«В связи с этим хотелось бы отметить, что митинг в центре Москвы был незаконным. Задержанные в его ходе люди совершили ряд правонарушений. Мы также хотели бы напомнить властям Великобритании, что все граждане без исключения равны перед законом», — напомнили в посольстве РФ.