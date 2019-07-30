Трамп считает, что Тегеран никогда не проигрывал на переговорах

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что Иран никогда не проигрывал в ходе переговорного процесса.

«Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах», — сказал Трамп.

Президент США не уточнил, что именно он имеет в виду.

Вашингтон многократно предлагал Тегерану вернуться к переговорам после того, как в одностороннем порядке расторгли ядерную сделку в мае 2017 года. Иран пока не идет на эти предложения.