Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне поднялся на 210 сантиметров выше критического показателя в семь метров, написано на сайте городской администрации.

По данным на 08.00 (03.00 по Москве) понедельника, уровень воды в реке был равен 763 сантиметрам. Из Тулуна и района начали вывозить людей из-за угрозы подтопления.