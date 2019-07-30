Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня
Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне поднялся на 210 сантиметров выше критического показателя в семь метров, написано на сайте городской администрации.
По данным на 08.00 (03.00 по Москве) понедельника, уровень воды в реке был равен 763 сантиметрам. Из Тулуна и района начали вывозить людей из-за угрозы подтопления.
«Уровень воды в реке Ия на 04.00 (23.00 мск) 30 июля составил 910 сантиметров (+25). Перекрыто движение через мост для грузового транспорта», — отмечается в сообщении.