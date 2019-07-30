Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

 Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Эксперт высказался о курсе Зеленского в отношении России

Эксперт высказался о курсе Зеленского в отношении России

 Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей

Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей
Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

 Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Эксперт высказался о курсе Зеленского в отношении России

Эксперт высказался о курсе Зеленского в отношении России

 Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей

Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей
0:37   30 Июля 2019
Россия

Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

Вода в реке Ия в Тулуне поднялась выше критического уровня

Уровень воды в реке Ия в приангарском Тулуне поднялся на 210 сантиметров выше критического показателя в семь метров, написано на сайте городской администрации.

По данным на 08.00 (03.00 по Москве) понедельника, уровень воды в реке был равен 763 сантиметрам. Из Тулуна и района начали вывозить людей из-за угрозы подтопления.

«Уровень воды в реке Ия на 04.00 (23.00 мск) 30 июля составил 910 сантиметров (+25). Перекрыто движение через мост для грузового транспорта», — отмечается в сообщении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#паводок #приангарье #тулун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...