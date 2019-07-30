Эксперт высказался о курсе Зеленского в отношении России

Политика нового украинского лидера Владимира Зеленского по отношению к России не будет сильно отличаться от действий предыдущего президента Петра Порошенко, заявил глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.

«Люди, присоединившиеся к команде Зеленского и входившие в ближний круг примерно год назад, говорили мне, что видят, как он слушает и учится и двигается в направлении, очень схожем с той политикой, которая установилась за последние несколько лет. Думаю, что мы наблюдаем именно это», — выразил мнение Хербст.

При этом он считает, что изначально Зеленский пришел во власть с иным подходом, в частности, выступил с идеей проведения референдумов об отношениях с РФ и о вступлении в НАТО, а также инициативой восстановления моста в Луганской области. Но, по мнению американского эксперта, ни одно из этих предложений не встретило одобрения из Москвы, и потому политика Зеленского идет на сближение с курсом Порошенко.