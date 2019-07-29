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 Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей

Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей
23:51   29 Июля 2019
Весь мир

Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей

Конгрессмены призвали Трампа к очередным санкциям против РФ из-за дела Скрипалей

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол выступили с требованием к президенту США Дональду Трампу объявить очередные санкции против РФ из-за дела Скрипалей, передает агентство Sputnik.

В послании Трампу политики заявили об обеспокоенности тем, что Штаты не задействовали второй пакет ограничений после происшествия в Солсбери.

Также они добавили, что Москва якобы использовала химоружие против проживающих в США людей.

Конгрессмены считают недопустимой неспособность ответить на «неприкрытую российскую агрессию».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #солсбери

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