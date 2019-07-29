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22:49   29 Июля 2019
Весь мир

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Американские правоохранительные органы рассказали подробности о стрелке, которого подозревают в убийстве трех человек на фестивале еды в Калифорнии.

Как сообщил шеф полиции Гилрой Скот Смити, злоумышленник был вооружен карабином СКС, который был куплен легально в штате Невада 9 июля.

Также была установлена личность стрелявшего - им оказался 19-летний Сантино Уильям Лиган. Полиция пыталась вести с ним переговоры, но он не пошел на контакт. В результате он был убит правоохранителями. Мотивы нападения не установлены.

Напомним, что в понедельник на фестивале еды в городе Гилрой молодой человек открыл по людям стрельбу. В результате атаки погибли три человека. Травмы получили 15 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #стрельба #калифорния #фестиваль

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