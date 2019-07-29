Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

Оппозиционный деятель Владимир Милов арестован на 30 суток по делу о повторном нарушении правил проведения митинга. Ранее он был задержан в студии youtube-канала блогера Алексея Навального во время репортажа о несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве.

Напомним, Милов оказался в числе кандидатов в Мосгордуму, получивших отказ в регистрации на выборах из-за превышения допустимого количества бракованных подписей. Также среди них были юрист ФБК Любовь Соболь, оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков.

Полиция обнаружила несколько «штабов» по рисовке поддельных подписей в пользу этих кандидатов, причем часть из них была поставлена от лица давно ушедших из жизни людей.

Несмотря на то, что решение избирательной комиссии было обоснованным, а нарушения — доказанными, «лидеры» оппозиции решили протестовать. При этом они не стали действовать законным путем, обратившись в суд, а призвали сторонников выходить на митинги.

На акциях протеста либералы вели себя неадекватно и толкали к провокациям других присутствующих, поэтому были задержаны полицией. Стало известно, что Любовь Соболь после выхода из ОВД была настолько подавлена неудачей на митинге, что употребила алкоголь и дома напала на малолетнюю дочь.