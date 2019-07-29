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22:30   29 Июля 2019
Россия

Брифинг по Саммиту «Россия – Африка» прошел в МИД РФ

Брифинг по Саммиту «Россия – Африка» прошел в МИД РФ

Брифинг для представителей африканского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по тематике подготовки и проведения Саммита «Россия – Африка» прошел в Москве.  В нем поучаствовали послы африканских стран, руководство МИД РФ и Фонда Росконгресс.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил надежду, что 2019 год станет знаковым в истории российско-африканских отношений, а на полях экономического форума состоится подписание двусторонних и многосторонних документов. 

Также Богданов подчеркнул важность и своевременность саммита для развития российско-африканских связей.

На брифинге состоялась презентация предстоящих мероприятий в Сочи.

Советник главы РФ, секретарь Оргкомитета Антон Кобяков назвал предстоящий Саммит Россия – Африка значимым событием, перед которым тоже состоится ряд мероприятий по развитию наших отношений.

Он напомнил, что в июне российская сторона приняла выездное заседание акционеров Афрэксимбанка.

Саммит состоится 24 октября в Сочи под сопредседательством российского лидера Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #саммит #мид рф #африка

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