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22:35   29 Июля 2019
Россия

Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко

Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко

Политолог Руслан Осташко рассказал Федеральному агентству новостей, что экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь напала на свою пятилетнюю дочь по возвращении из отделения полиции 27 июля, перед этим выпив алкоголя.

По его словам, соседи Соболь по подъезду сообщили о громком скандале, отметил, что это происходит уже не впервые. Из квартиры якобы часто доносится детский плач и грохот падающей мебели.

Политолог объяснил подобное поведение тем, что Соболь была на взводе после неудачи на акциях протеста в Москве. Он напомнил, что ранее правоохранительные органы начинали проверку информации о насилии в отношении ребенка в семье юриста ФБК.

В субботу в столице прошел несанкционированный митинг оппозиции. Люди выражали протест против отказа ряду кандидатов в регистрации на выборы в МГД из-за поддельных подписей, неверно оформленных документов и давления на избирательную комиссию. Любовь Соболь была задержана перед акцией за организацию предыдущего незаконного митинга 14 июля у здания МГИК. Позднее Соболь пришла на Трубную площадь, куда переместились протестующие, где вновь была задержана и доставлена в отделение.

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Автор: Мария Милкевич
#мосгордума #соболь

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