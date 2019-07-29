Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

 Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко

Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

 Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже
Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

Навальнист Милов получил 30 суток ареста за повторное нарушение закона о митингах

 Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко

Соболь в приступе ярости ударила маленькую дочь, сообщил Осташко
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

 Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже
22:00   29 Июля 2019
Россия

Восемь человек пострадали в аварии в Самарской области

Восемь человек пострадали в аварии в Самарской области

Восемь человек пострадали в понедельник в ДТП с участием двух легковых машин в Самарской области, сообщили в региональном Минздраве.

По информации управления МВД по Самарской области, в 18.15 (17.15 по Москве) на 26-м километре обводной дороги в Волжском районе столкнулись два легковушки. В числе пострадавших двое детей трех и 16 лет.

Пятеро пострадавших направлены в областную клиническую больницу имени Середавина с множественными травмами в состоянии средней степени тяжести, остальных отвезли в Кинельскую центральную больницу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#дтп #самарская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...