Восемь человек пострадали в аварии в Самарской области

Восемь человек пострадали в понедельник в ДТП с участием двух легковых машин в Самарской области, сообщили в региональном Минздраве.

По информации управления МВД по Самарской области, в 18.15 (17.15 по Москве) на 26-м километре обводной дороги в Волжском районе столкнулись два легковушки. В числе пострадавших двое детей трех и 16 лет.

Пятеро пострадавших направлены в областную клиническую больницу имени Середавина с множественными травмами в состоянии средней степени тяжести, остальных отвезли в Кинельскую центральную больницу.