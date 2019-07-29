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Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

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21:52   29 Июля 2019
Весь мир

Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия экстрадировала в Бельгию гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к террористическим актам в Париже в 2015 году. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Боснийца обвиняют в поддержке террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).  О том, как именно подозреваемый участвовал в теракте, не сообщается. 

Ранее суд в Бельгии приговорил последнего оставшегося в живых организатора терактов в Париже Абдеслама к 20 годам тюрьмы.

Серия терактов произошла в Париже и его пригороде вечером 13 ноября 2015 года. Жертвами стали 130 человек, более 350 получили ранения. 

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Автор: Ольга Шпакова
#бельгия #германия #теракт #общество #весь мир

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