Двое американских солдат погибли в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в понедельник в Афганистане, сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Уточняется, что политика Пентагона не позволяет разглашать имена погибших солдат на протяжении суток после уведомления ближайших родственников о произошедшем. Обстоятельства смерти также не сообщаются.

Напомним, в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане с 1 января 2015 года находятся порядка 7,5 тысячи военнослужащих из стран альянса и других государств, а также примерно 15,5 тысячи солдат армии США.