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 Двое американских солдат погибли в Афганистане

Двое американских солдат погибли в Афганистане
21:45   29 Июля 2019
Весь мир

Двое американских солдат погибли в Афганистане

Двое американских солдат погибли в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли в понедельник в Афганистане, сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Уточняется, что политика Пентагона не позволяет разглашать имена погибших солдат на протяжении суток после уведомления ближайших родственников о произошедшем. Обстоятельства смерти также не сообщаются.

Напомним, в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане с 1 января 2015 года находятся порядка 7,5 тысячи военнослужащих из стран альянса и других государств, а также примерно 15,5 тысячи солдат армии США.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #афганистан

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