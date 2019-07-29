Мутко прилетит в пострадавшее от нового паводка Приангарье 1 августа

Замглавы правительства РФ Виталий Мутко нанесет повторный визит в пострадавшую от подтопления Иркутскую область 1 августа, рассказали в пресс-службе вице-премьера.

«В четверг, 1 августа, Виталий Мутко лично вылетит в пострадавшие районы Иркутской области, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ. В частности, осмотрит, как идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, прежде всего, школ», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что Мутко, который назначен главой правкомиссии по устранению последствий наводнения, оперативно докладывают о положении дел в ряде районов Приангарья.

В пресс-службе рассказали, что вторая волна паводка с 27 июля подтопила девять населенных пунктов в шести муниципальных районах, 357 жилых домов с населением 2089 человек (включая 470 детей), а также 455 приусадебных участков, один мост и два отрезка автомобильных дорог.

В ходе поездки Мутко намерен также проверить систему информирования граждан, работу оценочных комиссий и четкость определения границ зон подтопления, в которых запрещено строить дома.