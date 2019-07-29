Разжигавшему беспорядки в Москве директору «ФБК» Жданову дали 15 суток

Директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова арестовали на 15 суток. Суд в Зеленограде признал Жданова виновным в участии в несогласованной акции в субботу, 27 июля.

Несогласованная акция проводилась за допуск «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ряд кандидатов не был зарегистрирован на выборы из-за высокого процента брака и фальшивок в подписных листах, которые собирались в поддержку их выдвижения.

Ранее в понедельник сообщалось о задержании двух других экс-кандидатов в МГД — Илье Яшину дали десять суток, Константина Янкаускаса арестовали на семь суток. Их признали виновными в организации несанкционированного массового мероприятия.

Напомним, в ходе несанкционированной акции Жданова задержали на Трубной площади за призывы к беспорядкам.