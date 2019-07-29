Почему глава Хакасии третий месяц отказывается снимать Знамя Победы

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) еще накануне 9 мая повесил на здание региональной администрации штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. И ответил на вопрос главы фракции «Единой России» в местном парламенте Светланы Могилиной и местного журналиста Мяхара, что не собирается его снимать.

«Из контекста запросов складывается ощущение, что, по мнению обратившихся, Знамя Победы допустимо над главным административным зданием только 9 мая, а в остальные дни оно неуместно и будто бы нарушает российское законодательство», — крайне удивился Коновалов.

Коновалов уверен, что в остальные дни вывешенное Знамя Победы также не нарушает законов, потому оно «является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения».

С тем, что Знамя Победы - реликвия, не спорит зампред Геральдического совета при Президенте РФ Александр Цветков. Но в остальном с доводами главы Хакасии он не согласен.

«Знамя Победы не является официальным государственным символом РФ», — уточнил Цветков «Политике Сегодня».

Для реликвии обозначены конкретные случаи использования: праздничные дни. На День Победы, 9 мая, знамя вывешивается вместе с государственным флагом России, и других случаев на данный момент не предусмотрено, объяснил эксперт.

«Если губернатор — председатель регионального отделения КПРФ, то это многое объясняет. Таким образом, КПРФ пытается приватизировать Знамя Победы и использовать его как символ своей политической победы. Сам факт, что Коновалов стал главой республики, КПРФ наверняка рассматривает как региональную победу. Это чистая политизированная акция», — предположил Цветков.

Путь Коновалова к креслу главы был долгим и трудным. В сентябре 2018 года он обошел на выборах действующего губернатора Виктора Зимина (Единая Россия), но до победы в первом туре ему не хватило буквально 6% голосов. Зимин отказался участвовать во втором туре. Его место занял бронзовый призер первого тура от эсеров, вновь стартовали предвыборные две недели, в последний момент эсер тоже отказался. По тому же сценарию разворачивались события с четвертым кандидатом из «Партии Роста», аутсайдером первого тура. В итоге спустя три месяца во втором туре Коновалов сражался с кандидатом «Против всех», победил его с 57% голосов.

Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии ордена Кутузова. Таких флагов было изготовлено несколько на случай штурма Рейхстага, уточнил Цветков. Поскольку именно флаг 150-й дивизии был водружен на куполе Рейхстага — ему был придан статус Знамени Победы. Он был изготовлен на основе флага СССР: красное полотнище, серп и молот: единственное, что его отличало — была серебряная краска, поскольку золотой под рукой у солдат тогда не было.

Долгое время особое юридическое положение знамени никак не регулировалось законом. Исторической реликвией его сделали только в 1996 году.