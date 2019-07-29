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22:06   29 Июля 2019
Россия

Почему глава Хакасии третий месяц отказывается снимать Знамя Победы со здания администрации

Почему глава Хакасии третий месяц отказывается снимать Знамя Победы со здания администрации

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) еще накануне 9 мая повесил на здание региональной администрации штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. И ответил на вопрос главы фракции «Единой России» в местном парламенте Светланы Могилиной и местного журналиста Мяхара, что не собирается его снимать. 

«Из контекста запросов складывается ощущение, что, по мнению обратившихся, Знамя Победы допустимо над главным административным зданием только 9 мая, а в остальные дни оно неуместно и будто бы нарушает российское законодательство», — крайне удивился Коновалов.

Коновалов уверен, что в остальные дни вывешенное Знамя Победы также не нарушает законов, потому оно «является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». 

С тем, что Знамя Победы - реликвия, не спорит зампред Геральдического совета при Президенте РФ Александр Цветков. Но в остальном с доводами главы Хакасии он не согласен. 

«Знамя Победы не является официальным государственным символом РФ», — уточнил Цветков «Политике Сегодня».

Почему глава Хакасии третий месяц отказывается снимать Знамя Победы

Для реликвии обозначены конкретные случаи использования: праздничные дни. На День Победы, 9 мая, знамя вывешивается вместе с государственным флагом России, и других случаев на данный момент не предусмотрено, объяснил эксперт.

«Если губернатор — председатель регионального отделения КПРФ, то это многое объясняет. Таким образом, КПРФ пытается приватизировать Знамя Победы и использовать его как символ своей политической победы.  Сам факт, что Коновалов стал главой республики, КПРФ наверняка рассматривает как региональную победу. Это чистая политизированная акция», — предположил Цветков.

Путь Коновалова к креслу главы был долгим и трудным. В сентябре 2018 года он обошел на выборах действующего губернатора Виктора Зимина (Единая Россия), но до победы в первом туре ему не хватило буквально 6% голосов. Зимин отказался участвовать во втором туре. Его место занял бронзовый призер первого тура от эсеров, вновь стартовали предвыборные две недели, в последний момент эсер тоже отказался. По тому же сценарию разворачивались события с четвертым кандидатом из «Партии Роста», аутсайдером первого тура. В итоге спустя три месяца во втором туре Коновалов сражался с кандидатом «Против всех», победил его с 57% голосов. 

Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии ордена Кутузова. Таких флагов было изготовлено несколько на случай штурма Рейхстага, уточнил Цветков. Поскольку именно флаг 150-й дивизии был водружен на куполе Рейхстага — ему был придан статус Знамени Победы. Он был изготовлен на основе флага СССР: красное полотнище, серп и молот: единственное, что его отличало — была серебряная краска, поскольку золотой под рукой у солдат тогда не было.

Долгое время особое юридическое положение знамени никак не регулировалось законом. Исторической реликвией его сделали только в 1996 году.

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Автор: Валерия Крутецкая
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