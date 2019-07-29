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21:07   29 Июля 2019
Весь мир

Помпео заявил, что США поддержат любой одобренный Израилем и Палестиной мирный план

Помпео заявил, что США поддержат любой одобренный Израилем и Палестиной мирный план

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Белый дом готов поддержать любой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, согласованный Израилем и Государством Палестина. Об этом он сообщил в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

При этом он не стал уточнять, выступают ли американские власти за преодоление ближневосточного конфликта путем создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного соседства с еврейским. Помпео лишь заявил, что мир скоро увидит новый всеобъемлющий план урегулирования конфликта, на основании которого, как надеются в США, Палестина и Израиль будут взаимодействовать. По его словам. Штаты также рассчитывают на поддержку своих усилий со стороны стран Персидского залива Европы.

«Тем не менее в итоге решение о том, идти или нет на это фундаментальное сближение, должны принимать эти две страны, эти два лидера. <…> Мы предпочитаем то, что согласовано палестинцами и израильтянами», — отметил Помпео.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #палестина #израиль #помпео

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