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20:58   29 Июля 2019
Россия

Россия представила в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе представлена Россией в Совбезе ООН и Генассамблее — предлагается создание в регионе демилитаризованных зон и новой организации с участием всех заинтересованных стран.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков РИА Новостям.

В качестве решения проблемы в регионе Москва предлагает членам ООН отказ от постоянного нахождения групп внерегиональных государств в странах Персидского залива, демилитаризованные зоны и создание «горячих линий», а также обмен информацией о закупках оружия.

Ранее в конце июня российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Персидском заливе с постоянными членами Совета безопасности ООН. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества для диалога о обострившейся обстановке в Заливе и о возможностях предотвращения там вооруженного конфликта

Россия представила в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

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Автор: Олег Королев
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