Росгвардейцы доставили в Приангарье 12 тонн гуманитарной помощи

Росгвардия доставила жителям Нижнеудинска Иркутской области еду, вещи первой необходимости, детские коляски и бытовую химию.

Как проинформировали в пресс-службе Росгвардии, более 12 тонн гуманитарной помощи было доставлено из Красноярска в город Нижнеудинск. Военные и росгвардейцы помогли 445 пострадавшим разместиться во временных пунктах.

Иркутскую область затопило в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали.

От паводка пострадали 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, 22 моста были повреждены. Наводнение затронуло 39 тысяч жителей. В большей степени от воды пострадали города Нижнеудинск и Тулун. 27 июля в Тулуне за сутки выпала почти месячная норма осадков.