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20:42   29 Июля 2019
Россия

Начало закона о сдаче бесхозных животных в приюты могут задержать

Начало закона о сдаче бесхозных животных в приюты могут задержать

Заксобрание Ленинградской области предлагает продлить переходный период, после которого сдача животных в приюты станет общеобязательной согласно законопроекту, принятому Госдумой в конце 2018 года.

Закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает общеобязательный отлов и передачу бездомных животных в государственные, частные или муниципальные приюты.

В парламенте Ленобласти уверены, что до начала действия новых поправок необходимо подготовиться — депутаты внесли поправки о продлении переходного периода закона. «Имеются основания полагать, что в настоящее время лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать указанным требованиям к 1 января 2020 года», — отметили в пояснительной записке к законопроекту депутаты Заксобрания Ленинградской области.

«С учетом изложенного Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года», — заявили в учреждении.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания внесли в Госдуму законопроект о снижении возраста ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.

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Автор: Тимофей Булочкин
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